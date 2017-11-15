محافظ الأحساء يستقبل إدارة الروضة

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Wednesday, 15 November 2017 - 00:00 am

استقبل أمس الثلاثاء الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء إيهاب الدوسري رئيس مجلس إدارة نادي الروضة وأعضاء الإدارة بحضور مدير مكتب هيئة الرياضة بالمحافظة عبداللطيف العرادي.

واطلع محافظ الأحساء خلال اللقاء على أنشطة النادي والألعاب التي يتميز بها بالإضافة إلى مشروع مقر النادي الذي تأخر تسليمه لعدة أعوام، موصيا عبداللطيف العرادي مدير مكتب هيئة الرياضة بالمحافظة بالوقوف مع نادي الروضة وتسهيل الحصول على ملاعب لمزاولة بعض الألعاب التي يمارسها النادي حاليا في ظل ظروف تأخر منشأة النادي والمحافظة على جميع الألعاب والاهتمام بكافة شباب النادي وخاصة صغار السن الذين هم مستقبل النادي.