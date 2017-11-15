اليوم ..”منتدى مسك العالمي” يبدأ في الرياض

الرياض ـ واس | Wednesday, 15 November 2017 - 00:00 am

ينطلق اليوم الأربعاء، منتدى مسك العالمي في دورته الثانية، تحت شعار "مواجهة تحدي التغيير" في الرياض وتنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" ويستمر ثلاثة أيام.

وتضم قائمة المتحدثين نخبة من قيادات الأعمال والتــقنــية والابتــكار والعلوم حول العالم، يتقدمهم خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والـثــروة المـعدنـيـة، وبيـل جــيتـس رئيس "مؤسسة بـيـل وميليندا جيتس الخيرية"، ويوناس كييلبيرج المؤسس المشارك لـخـدمـة "سكايب"، وآلن بلو المؤسس المشارك لموقع "لينكـــدإن"، إضـــافة إلى قادة كبرى شركات التقنية مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون و"آي بي إم" و"جي إي" وإنتـــل، ويشارك في المنتدى سال خان أحد روّاد التعليم المبتكر عبر الإنترنت ومؤسس أكاديمية خان، وآدم أرون رئيس شركة الترفيه الأمريكية الضخمة أي إم سي، ويوسوكي ماتسودا الرئيس التنفيذي لشــــركة ألعاب الفيديو اليابانية الضخمة "سكوير إنيكس".

ويـتـضمـن جـدول أعمال منتدى مسك العالمي نظرة عميقة إلى مجموعة من المواضيع ذات الأهمّية، ومنها كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على مجالات العمل في المستقبل، وكيفية تمكّن الشباب من تطوير وتنفيذ أفكار جديدة لمشاريع مبتكرة، وسبل تشجيع حماية البيئة، وتحفيز التعلّم مدى الحياة، وتمكين المــــرأة، والوسائل الجديدة للإسهام في المجتمع، إضافة إلى نظرة وافية إلى صناعة الفضاء النامية.