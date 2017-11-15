النور ينسحب من المشاركة الآسيوية

جدة ـ فهد البطاح | Wednesday, 15 November 2017 - 00:00 am

أعلن فريق النور الأول لكرة اليد حامل اللقب وبطل النسخة الأخيرة، انسحابه من البطولة الآسيوية العشرين للأندية أبطال الدوري، التي من المقرر إقامتها في مدينة حيدر آباد في الهند خلال الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ نوفمبر الجاري، وذلك عبر خطاب رسمي أرسله إلى الاتحاد السعودي لكرة اليد، وجاء إعلان انسحاب النور من البطولة بعد موافقة جميع الأعضاء، وذلك بناءً على التقرير الفني والإداري والطبي للفريق، الذي تضمن إصابة ٤ لاعبين أساسيين وكذلك الظروف العملية للاعبين اثنين، وحرصت إدارة النور على سلامة اللاعبين وعدم تعريض المنتخبات السعودية لخسارة خدمات أي لاعب خلال الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد عقوبة على نادي النور حامل اللقب بعدم المشاركة لمدة عامين مقبلين في أي بطولة آسيوية وغرامة قيمتها عشرون ألف ريال، بالإضافة إلى دفع قيمة ٢٠٪ من مصاريف السكن.