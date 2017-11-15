منتخب أستراليا المتأهل الـ31 إلى مونديال روسيا

الرياضية - الألمانية | Wednesday, 15 November 2017 - 16:42 pm

تخطت استراليا ضيفتها هندوراس 3-1 وحجزت مقعدها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، اليوم الاربعاء في اياب الملحق الدولي بين خامس تصفيات آسيا ورابع تصفيات كونكاكاف.



وسجل للفائز هنري فيغيروا عند الدقيقة 54 خطأ في مرمى فريقه، ويديناك العائد من الاصابة عند الدقيقتين 72 و85 من ركلتي جزاء، وللخاسر البرت اليس عند الدقيقة 90+4، فتأهلت استراليا 3-1 بمجموع المباراتين بعد تعادلهما سلباً 0-0 في سان بيدرو سولا.



وأصبحت استراليا الدولة الـ31 من أصل 32 تتأهل الى مونديال روسيا 2018 المقرر الصيف المقبل، ويقام الخميس اياب الملحق الدولي الاخير بين البيرو ونيوزيلندا.



وكانت استراليا تأهلت الى المونديال للمرة الاولى في 1974، ثم واظبت على المشاركة في 2006 عندما تأهلت للمرة الوحيدة الى الدور الثاني و2010 و2014 بعد انضمامها الى كنف الاتحاد الاسيوي.



وحلت استراليا ثالثة في مجموعتها في الدور النهائي في تصفيات اسيا بفارق هدفين عن السعودية ونقطة عن اليابان، فخاضت ملحقا اسيويا تخطته بصعوبة أمام سوريا 1-1 ذهابا و2-1 بعد التمديد ايابا.