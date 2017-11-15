أمريكا تدرس تنظيم بطولة للمخفقين في التأهل إلى مونديال روسيا

الرياضية - الألمانية | Wednesday, 15 November 2017 - 16:54 pm

كشف تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يدرس إمكانية استضافة مباريات في العام المقبل لمنتخبات أخفقت في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ومنها منتخبات إيطاليا وهولندا وتشيلي وغانا وأمريكا.



وأوضحت التقارير أن الاتحاد الأمريكي كشف أنه يبحث الأمر بالتعاون مع مسؤولي التسويق لدوري النخبة الأمريكي لكرة القدم، ولم يتضح بعد ما إذا كان المقترح الخاص بالمباريات التي تقام قبل كأس العالم المقررة بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، يتمثل في سلسلة من المباريات الودية تشارك فيها أيضاً منتخبات من أمريكا الجنوبية والشمالية استعداداً للمونديال أم أنه يتمثل في إقامة بطولة مصغرة.



وشهدت التصفيات عدداً من المفاجآت، كان آخرها إخفاق المنتخب الإيطالي المتوج بطلا للعالم أربع مرات، في التأهل للمونديال للمرة الأولى خلال 60 عاماً، حيث خسر أمام نظيره السويدي 1-0 في الملحق الفاصل.



كذلك أخفق في التأهل المنتخب الهولندي، وصيف بطل نسخة 2010 وصاحب المركز الثالث في 2014، والمنتخب التشيلي الفائز بأخر نسختين من كأس أمم أمريكا الجنوبية، والمنتخب الغاني المتوج بطلاً لأفريقيا أربع مرات.