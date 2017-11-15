هيئة الرياضة تؤكد صحة إجراءات لجنة المنشطات بقضية الكويكبي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 15 November 2017 - 17:45 pm

أكدت الهيئة العامة للرياضة بأن قضية اللاعب علاء الكويكيبي لاعب نادي الوحدة السابق فيما يخص إيقافه السابق لمدة عام بسبب انتهاكه لأنظمة مكافحة المنشطات منتهية وأن جميع الإجراءات التي قامت بها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صحيحة حسب الأنظمة، حيث أصدرت الهيئة اليوم الأربعاء بياناً صحفياً على خلفية توجيه تركي آل الشيخ رئيس إدارة الهيئة، بدارسة موضوع اللاعب.



وبعد طلب لجنة محايدة للتحقيق من قبل الوكالة الدولية، ووفقاً للمخاطبات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" تبين ما يلي:



-اقتناع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بالقرار الصادر بحق اللاعب، ومصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على قرار إيقاف اللاعب وذلك بتاريخ 28/5/2010م.



-وجود اعتراف خطي بتوقيع اللاعب على استخدامه مادة محظورة أخرى، وتنازل اللاعب عن حقه بفتح العبوة (B) من عينته وعدم تقديمه لاستئناف على قرار إيقافه.