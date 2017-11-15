إقبال جماهيري كبير على تذاكر ذهاب النهائي الآسيوي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 15 November 2017 - 20:09 pm

شهدت نقاط البيع التي حددتها شركة صلة الرياضية الشريك التسويقي لنادي الهلال، تواجد أعداد كبيرة من الجماهير الهلاية لشراء تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والذي يستضيف فيه فريق الهلال نظيره أوراوا الياباني يوم السبت المقبل 18 نوفمبر، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.



وأعلنت شركة صلة في وقت سابق، أن بيع التذاكر سيبدأ اليوم الأربعاء عند الساعة الرابعة عصراً، في مقر نادي الهلال وملعب الأمير فيصل بن فهد وملعب الملك فهد الدولي.



كما حددت صلة اليوم الأربعاء والخميس والجمعة لبيع التذاكر، بحيث لن يكون هناك بيع للتذاكر في يوم المباراة، وذلك تفادياً لازدحام الجماهير.