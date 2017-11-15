إقالة فنتورا من تدريب منتخب إيطاليا

روما - الفرنسية | Wednesday, 15 November 2017 - 20:50 pm

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأربعاء، إقالة جانبييرو فنتورا من تدريب المنتخب الوطني، بعد فشل أبطال العالم أربع مرات في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك للمرة الأولى منذ 60 عاما.



وأتت إقالة المدرب البالغ من العمر 69 عاماً، في أعقاب اجتماع طارىء للاتحاد اليوم، خصص للبحث في مستقبل المنتخب بعد الإقصاء من الملحق المؤهل إلى المونديال أمام السويد، إثر الخسارة على أرض الأخيرة ذهاباً 0-1، والتعادل سلباً في ميلانو الإثنين.