عارض صحي يغيب كلوب عن تدريبات ليفربول

لندن - الألمانية | Wednesday, 15 November 2017 - 17:12 pm

غاب الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، بسبب توجهه لأحد المستشفيات عقب تعرضه لمرض لم يتم الكشف عنه.



وتخضع حالة كلوب (50 عاماً) للتقييم من قبل الأطباء، بعد نقله إلى المستشفى كإجراء وقائي.



وأعلن النادي على موقعه الإلكتروني الرسمي: "لا توجد حالياً أي خطط لبقاء كلوب في المستشفى بعد تقييم حالته، ولذلك فمن المقرر أن يعود إلى منزله مساء اليوم".



أضاف البيان: "من المرجح أن يحتاج المدرب لمزيد من الفحوصات في الأيام المقبلة".



ويستأنف ليفربول مسيرته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب توقفه لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية، حيث يستضيف ساوثهامبتون يوم السبت القادم في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.