النصر يبدأ الإعداد للرائد بمشاركة الدوليين

الرياض - الرياضية | Wednesday, 15 November 2017 - 21:22 pm

شهدت تدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، مشاركة الثنائي الدولي يحيى الشهري ووليد عبدالله، بعد فراغهما من تمثيل المنتخب السعودي في معسكره الإعدادي لمونديال كأس العالم 2018، والذي أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال فترة التوقف الماضية لأيام "فيفا"، والذي استمر قرابة الأسبوعين.



وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق تدريباته تحت قيادة الأرجنتيني استعداداً لمواجهة فريق الرائد، مساء الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.