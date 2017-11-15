تركي بن محمد العبدالله الفيصل يبدأ مشوار الأهلي بعدة اجتماعات

جدة - الرياضية | Wednesday, 15 November 2017 - 21:40 pm

اجتمع الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس النادي الأهلي المكلف من قبل الهيئة العامة للرياضة، في أول ظهور له في النادي بعد تكليفه رئيساً، بلاعبي الفريق الأول بالنادي الغربي فور نهاية التمارين، كما اجتمع بالجهازين الفني والإداري.



وتحت أنظار الرئيس الجديد، واصل الفريق استعداداته لمواجهة مضيفه التعاون يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث كثف الأوكراني ريبروف المدير الفني للفريق النواحي الفنية والتكتيكية.



هذا ويشارك لاعبو الفريق الدوليين يوم غدٍ في التدريبات، ذلك بعد عودتهم من المعسكر الإعدادي للأخضر الذي أقيم في لشبونة خلال فترة التوقف الماضية.