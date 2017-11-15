دياز يرفض الراحة.. وأوراوا يصل غداً

الرياض - الرياضية | Wednesday, 15 November 2017 - 22:23 pm

رفض الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، منح لاعبي الفريق إجازة بعد وصولهم مساء أمس الأربعاء إلى الرياض من أبوظبي، حيث أقام الفريق معسكراً إعدادي استمر قرابة العشرة أيام، وأدى لاعبو الفريق مساء اليوم الأربعاء تحضيراتهم الميدانية، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل على ملعب الملك فهد في الرياض.



وطبق الأرجنتيني في بداية مران اليوم تدريبات فنيّة متنوعة، عمد بعدها إلى تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة على كامل مساحة الملعب، فيما اختتم الحصة التدريبية بتدريبات تفكيك العضلات.



هذا ويصل فريق أوراوا الياباني صباح غدٍ الخميس إلى الرياض قادماً من دبي الإماراتية، حيث أقام معسكراً إعدادي خلال اليومين الماضيين، استعداداً للنهائي القاري.