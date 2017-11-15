غداً.. دوري المحترفين يعود من الدمام والمدينة

الرياض- الرياضية | Wednesday, 15 November 2017 - 23:04 pm

يعود الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، في جولته العاشرة إلى الدوران يوم غدٍ بمواجهتين، بعد توقف دام 11 يومًا لأيام "فيفا"، حيث أقام المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



ويجمع اللقاء الأول فريق القادسية مع الباطن على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر عند الساعة 5:30 مساء، ويطمح فريق القادسية الذي يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة إلى التقدم مرتبتين والمنافسة على فرق المقدمة، خاصة وأن الباطن لديه 13 نقطة بالمركز الخامس، وإن كان الفريقين ظهرا خلال الجولات الماضية بمستويات متفاوتة رغم تكامل صفوفهما.



وفي اللقاء الثاني يلتقي أحد والاتفاق على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة، حيث يسعى فريق أحد إلى استغلال خوض اللقاء على ملعبه وبين جماهيره وحصد النقاط الثلاث، للابتعاد عن المركز الأخير رغم أنه خسر لقاءه الأخير من الفيصلي في الدوري بنتيجة 3-1، في حين يأمل فريق الاتفاق العاشر برصيد 11 نقطة تحقيق فوزه الرابع بالدوري والانطلاق إلى مراكز متقدمة، خاصة بعد فوزه في الجولة التاسعة على الرائد بنتيجة 2- 0.