والدي دفعني إلى حافة الانتحار

ترجمة : حسن أبوزينب | Thursday, 16 November 2017 - 00:00 am

كشفت جلينا دوكيتش نجمة التنـــس الأسترالية الكرواتية الأصل في كتاب عن حياتها، جرائم القسوة والإهانة والاعتداءات التي تعرضت لها من والدها، الذي كان يتولــى تدريبها خلال مشوارها مع التنس، حتى بلغ بها الحال أنها فكرت في الانتحار لوضع حد لحياتها هروبا مـــن المعاناة التي تعرضت لها منذ أن كانت طفلة صغيرة.وذكرت جلينا التي جاءت في المركز الرابع في قائمة أفضل لاعبات التنس، أن والدها ظل يسيء إليها منذ نعومة أظافرها، فقد كان يعتـــــدي عليها بالضرب والركل والبصق في وجهها وجرها على الأرض ممسكا بشعرها مع توجيهه الإهانات، مشيرة بأن العنف اللفظي الذي ظلت تتعرض له من والدها كان أكثر إيلاما من العنف الجسدي .وذكرت جلينا التي تبلغ الآن الثالثة والأربعين من عمرها في اعترافاتها عن مشوارها في التنس، أن الإساءات التي تعرضـت لهــا وراء الأبواب المغلقة دمرت مشوارها .