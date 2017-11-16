الصين تطلق سراح النشالين بواسطة ترامب

ترجمة : حسن أبوزينب | Thursday, 16 November 2017 - 00:00 am

كشفت مصـــادر أمنية أمريكية، أن ثـــلاثة لاعبين يلعبون فــي فريق جامعة لوس أنجليس كانت السلطات الصينية قد اعتقلتهم بتهمة النشل، عادوا إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنهم للوقــوف أمــــام القضاء الأمريكي دفاعا عن أنفسهم في الفضيحة التي تم ارتكابها، خاصة هم يعتبرون من نجوم الملايين.. وقالت إن الثلاثة وهم ليانجلو بول وجالين هيل وكودي ريلي، قد وصلوا إلى مطار لوس أنجليس بعد رحلة طويلة استمرت 12 ساعة .وقد تجاهل الثلاثة أسئلة جيش من الصحفيين ظل مرابطا في المطار منذ الساعات الأولى من صباح أمس، واستغلوا عربة كانت في انتظارهم وغادروا المكان. ونقل على لسان أحد مسؤولي الجامعــة أنه تم التوصل إلى حلول للقضية بتدخل من السلطات الصينية التي وافــقـت على إطلاق سراحهم، بعد تدخل شخصي من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، الــذي كان هناك ضمن جولته الآسيوية التي استغرقت نحو أسبوع .وكان اللاعبون الثلاثة ضمن فريق جامعة لوس أنجليس الذي كان في زيارة لمدينة شنغهاي للعب مباراة أمام جوريجا تيك .وأضاف المسؤول إن التهمة الموجهة إلى ثلاثي الفريق هي نشل نظارات شمسية من أحد المعارض الصينية في المدينة، فاعتقلتهم الشرطة بناء على شكوى صــــاحب المعرض حيث سجلوا اعترافات بذلك.وتقدم المسؤول بشكر خاص إلى الرئيس ترامب والبيت الأبيض ووزارة الـخارجية لدورهم في إطلاق سراح النشالين الثلاثة .وقد نقل على لسان الرئيس ترامب قوله إنه خاض محادثات طويلة مع الحكومة الصينية على أعلى مستوياتها ممثلة في الرئيس جينبينج من أجل إطلاق الثلاثة.