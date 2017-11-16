85 ألفاً يرفضون حيلة نيمار

ترجمة: حسن أبوزينب | Thursday, 16 November 2017 - 00:00 am

لجأ نيمار مهاجم منتخب البرازيل وسان جرمان الفرنسي، الذي يحمل لقب أغلى لاعب في العالم إلى حيلة غريبة لجذب الأضواء التي فقدها خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام إنجلترا، التي جرت أمس الأول على ملعب ويمبلي وانتهت بالتعادل السلبي.

حيث حرص على دعوة اثنتين من المشهورات، الأولى ديمي لوفاتو المغنية البرازيلية والثانية ليلى أنا مقدمة البرامج التلفزيونية إلى العشاء، والتقط معهما صورا على الإنستجرام للتأكيد على أنه لازال في بؤرة الأضواء، للتغطية على أدائه الباهت في المباراة وخذلانه 85 ألف مشجع برازيلي ذهب تشجيعهم الجنوني أدراج الرياح.

نيمار بعث في الإنستجرام أيضا صورا له وهو يرقص على أنغام لوفاتو. يذكر أن جاك ليفرمور مدافع منتخب إنجلترا فرض حصارا على نيمار وشل أداءه بالرقابة اللصيقة.

التقارير ذكرت أن حيلة نيمار لم تنطل على جماهير الكرة البرازيلية، حيث خرجت محبطة من اللقاء.