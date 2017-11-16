سأصنع وحوشا تقاتل من أجل الفوز

المدينة المنورة - سعود الحبيشي | Thursday, 16 November 2017 - 00:00 am

أوضح مدرب الفريق الأول لكرة القدم الجديد الجزائري نبيل نجيز أنه قبل مهمة تدريب الفريق وهو يعلم جيدا صعوبة المهمة ووضع الفريق النقطي والفني.

مشددا في حديثه لـ"الرياضية" بأن هدفه هو صناعة فريق قادر على المنافسة والبقاء بين الكبار، واصفا قبوله المهمة، وفي هذا الوقت والوضع بالمغامرة، وقال :”هي فعلا مغامرة، ولكني أعشق التحدي ولست خائفا على الإطلاق من القادم”.

وأضاف :”أعتز بلقب محاربي الصحراء كونه جزائرياً وسيكون أحد فريقا مقاتلاً، وسأصنع وحوشاً داخل الملعب بحثا عن الفوز والنقاط”.