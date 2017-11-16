8 ملايين تخيفنا.. والوسط أكبر طموحاتنا

المجمعة - محمد السناني | Thursday, 16 November 2017 - 00:00 am

أبدى فهد المدلج رئيس الفيصلي رضاه عن المستويات التي يقدمها الفريق خلال هذا الموسم، مؤكدا لـ"الرياضية" أن وصولهم إلى المركز الثالث في دوري المحترفين السعودي، سيعطيهم دافعاً كبيراً في المباريات القادمة التي ستكون مهمة لهم.

وأضاف :”لن نبالغ، فنحن نريد مركزاً في وسط الدوري ورازوفيتش مدرب الفريق يقدم عملاً رائعاً وكبيراً، كما أن لاعبي الفيصلي يقدمون مستويات متميزة فنية وهذا مايجعلنا مرتاحين”.

واعترف رئيس الفيصلي بأن العجز المتوقع في ميزانيتهم السنوية أمر مقلق لهم.

وأضاف :”يوجد لدينا عجز متوقع نهاية هذا العام يصل إلى ثمانية ملايين ريال، وهذا الأمر مخيف لنا”.