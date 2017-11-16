إعادة قطع أثرية في تبوك

تبوك - واس | Thursday, 16 November 2017 - 00:00 am

أثنى محمد بن حمد النجم مدير متحف تيماء التاريخي على ما يقوم به أهالي محافظة تيماء من دور في المحافظة على الإرث التاريخي الذي تزخر به المحافظة، مؤكداً أن الأهالي لديهم الوعي الكافي بأهمية الآثار التي تمثل عنصراً رئيساً في اهتمام الوطن واعتزازه بتاريخ المكان ودور الإنسان في بنائه، عاداً الآثار مكوناً أساسياً في هوية المواطنين، ومنطلقاً صلباً للمستقبل.

وأوضح النجم أن 24 مواطناً من أهالي محافظة تيماء أعادوا مؤخراً قطعاً أثرية عثروا عليها في فترات سابقة أو اكتشفوها إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حرصاً منهم وتأكيداً على أن دور المجتمع المحلي في المحافظة على المقومات الحضارية الخاصة به جزء لا يتجزء من دور الهيئة التي تضع حفظ الآثار الشاهدة على التاريخ الإنساني العريق في جميع مناطق المملكة، وصون التراث الحضاري والثقافي على رأس قائمة أولويات عملها وجهودها المستمرة.