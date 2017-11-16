“السعودية” تضيف رحلتين بين الرياض ولوس أنجليس

جدة - الرياضية | Thursday, 16 November 2017 - 00:00 am

أضافت الخطوط الجوية العربية السعودية سعة مقعدية على رحلاتها بين الرياض ولوس أنجليس بالولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر المقبل حتى نهاية يناير 2018م، وذلك عبر تشغيل رحلتين إضافيتين مباشرة دون توقف تنطلقان من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

يأتي ذلك في إطار مواكبة "السعودية" لحركة السفر المتنامية خلال هذه الفترة من كل عام ولإتاحة سعة مقعدية أكبر لاستيعاب الإقبال المتزايد على السفر خلال هذه الفترة خاصة للطلاب المبتعثين غرب الولايات المتحدة الأمريكية الراغبين في قضاء إجازة نهاية العام مع أسرهم وذويهم في المملكة.