“ياس فايسروي” يدعو مشجعي “الفورمولا 1”

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 16 November 2017 - 00:00 am

مع اقتراب الموعد المُنتظر للحدث الرياضي الأهم والأضخم في العاصمة أبوظبي والعالم، أعلن فندق "ياس فايسروي" عن باقة عروضٍ شيقة وممتعة لزوار الفندق ومحبي سباق الفورمولا 1. وينطلق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لسباق الفورمولا يوم 23 نوفمبر ويستمر حتى الأحد الموافق 26 نوفمبر. ويدعو الفندق الضيوف لخوض التجربة الأكثر تشويقاً مع عروضٍ الفندق. حيث سيتسنى للزوار متابعة الحدث من شرفة الفندق أثناء تناول المأكولات في الفندق الوحيد عالمياً الذي يتوسط حلبة سباق الفورمولا 1 بجزيرة ياس.

وبأسعارٍ تبدأ من 29,800 درهمٍ فقط يُمكن لمشجعي السباق قضاء عطلة نهاية أسبوعٍ لا مثيل لها في غرفة "ديلوكس" أو "مارينا ديلوكس". كما خصص الفندق جناح "ديلوكس" لمحبي التميز والفخامة بشرفةٍ واسعة مطلة على حلبة السباق، وبأسعارٍ تبدأ من 84,060 درهماً لمدة أربع ليال.