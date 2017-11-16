الآسيوي يكلف الأردني مخادمة لقيادة ذهاب نهائي آسيا

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 November 2017 - 16:43 pm

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس عن طاقم الحكام الذي سيدير لقاء الهلال وضيفه أوراوا الياباني، يوم السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.



وسيدير اللقاء الأردني أدهم مخادمة، وسيكون السنغافوري محمد تقي الدين حكمًا إضافيًا أولاً، والسيريلانكي كريشانتا بيريرا، حكمًا إضافيًا ثانيًا، وسيساعدهم أحمد الروال، وعيسى العماوي، كحكمين مساعدين ويوسف الجراروه حكمًا رابعًا، فيما يراقب المباراة يوين مون تشين من هونغ كونغ، بينما يراقب الحكام البحريني عبدالرحمن الديلاوار.