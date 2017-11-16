مورينيو: إبراهيموفيتش سيعود قبل نهاية 2017

الرياضية - الألمانية | Thursday, 16 November 2017 - 17:04 pm

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس، أن المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيعود للملاعب قبل نهاية عام 2017.



وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أبريل الماضي، مما وضع مسيرته مع مانشستر يونايتد محل شك، وتعافى إبراهيموفيتش من الإصابة بشكل جيد واقترب من العودة لمانشستر.



وقال مورينيو عن السويدي: "إنه أسد وإنه مقاتل وأعتقد أنه هذا هو الوصف المناسب له، إنه يمتلك الروح القتالية طوال الوقت، وهذا سبب اقترابه من العودة للملاعب".



وأوضح: "كما توقعت فقد نجح في تقليص فترة تعافيه، وسيعود في 2017 بمستوى رائع".



من ناحية أخرى، تطرق مورينيو لمدافعه الدولي فيل جونز الذي خرج مصاباً في ربلة الساق بعد مرور 25 دقيقة من المباراة الودية التي جمعت المنتخب الإنجليزي بنظيره الألماني قبل أيام، وانتقد مورينيو قرار جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بضم اللاعب.



وقال: "بالتأكيد فيل جونز كان يعاني من مشكلة على مدار ثلاثة أسابيع مما كان يحول دون مشاركته مع ناديه قبل أن يشارك مع الفريق أمام تشيلسي، ثم انضم لمنتخب بلاده وعاد لنا مصابا".



وختم مورينيو: "في الوقت الذي أقدم فيه ساوثجيت على ضم جونز فإنه استبعد فابيان ديلف لاعب مانشستر سيتي وداني درينكووتر بسبب إصابة أحدهما بنزلة برد وإصابة الأخر في إصبع قدمه".