الشمراني يدعم أسرة الخليوي بـ 300 تذكرة

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 November 2017 - 18:09 pm

تكفل ناصر الشمراني قائد فريق الشباب الأول لكرة القدم، بتقديم 300 تذكرة للجماهير الشبابية في مواجهة فريقه أمام الاتحاد، في قمة الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم غدٍ الجمعة على ملعب مدينة المكل عبدالله الرياضية في جدة.



وأتى دعم الشمراني لأسرة المرحوم محمد الخليوي، بعد أن أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، في وقت سابق عن تخصيص دخل مباراة الاتحاد والشباب في جدة للمرحوم محمد الخليوي، ودخل مباراة النصر والاتحاد ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي في الرياض للاعب سالم مروان، على أن تتكفل الهيئة بتعويض الناديين عن قيمة الدخل.