أحمد عيد يترأس اجتماع لجنة تطوير كرة القدم

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 November 2017 - 18:11 pm

عقدت مساء اليوم الخميس لجنة تطوير كرة القدم والتي تضم كل من أحمد عيد رئيس اتحاد القدم السابق ونواف التمياط لاعب المنتخب ونادي الهلال سابقاً وطارق كيال نائب رئيس النادي الأهلي حالياً ومدني رحيمي لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد سابقاً، اجماعها الأول بعد تشكيلها في نوفمبر الماضي من قبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.



وجاء تشكيل اللجنة من رئيس الهيئة، لمتابعة كل ما يخص تطوير كرة القدم السعودية والعمل على وضع الخطط المناسبة لرفع مستوى اللعبة، بما يضمن صناعة جيل متفوق من اللاعبين والاستفادة من المواهب الوطنية، بالإضافة لبناء منظومة علاقات متينة مع الاتحادات القارية والدولية.