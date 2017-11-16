القادسية والباطن يتعادلان في افتتاح الجولة العاشرة

الخبر - الرياضية | Thursday, 16 November 2017 - 19:35 pm

غاب فريق الباطن الأول لكرة القدم عن الانتصارات للجولة الثالثة على التوالي في دوري المحترفين السعودي، بعد تعادله مساء اليوم الخميس سلباً مع مضيفه القادسية، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري المحلي، في لقاء أقيم على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر.



وأهدر لاعبو الفريقين الكثير من الفرص طوال التسعين دقيقة، ليكتفيا بنقطة لكل منهم، حيث ارتفع رصيد الباطن إلى 14 نقطة في المركز الرابع، كما رفع القادسية رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.