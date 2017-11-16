النصر في مأزق الغيابات أمام الرائد

الرياض - الرياضية | Thursday, 16 November 2017 - 19:33 pm

يفتقد الأرجنتيني كوينتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لخدمات 6 لاعبين من فريقه في مواجهة الرائد، والتي تقام مساء غدٍ الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث أبعد الأرجنتيني إبراهيم غالب قائد الفريق العاصمي لتعرضه لنزلة برد حاده، كما غيبت الإصابة الحارس عبدالله العنزي، في حين يغيب عن المواجهة عبدالله الأسطاء لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.



وتسبب الإيقاف لتراكم البطاقات لافتقاد خدمات فهد الجميعة، فيما يغيب عمر هوساوي بعذر مسبق من الإدارة نظراً لوفاة والده، كما يتغيب أحمد الفريدي لتواجده في لندن، لمواصلة برنامجه الإعدادي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي تكفلت به الهيئة العامة للرياضة.