حكام “العاشرة” يكلفون 800 ألف ريال

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Friday, 17 November 2017 - 00:00 am

بلغت التكلفة المادية لطواقم الحكام الأجنبية التي ستقود منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، 810 آلاف ريال "135 ألف ريال لكل طاقم"، وكانت الهيئة العامة للرياضة قد تكفلت بمصاريف طواقم الحكام لجميع الأندية في المباريات التي يتم الاستعانة فيها بحكام أجانب حتى نهاية الدوري، بعد أن فتح المجال لعدد الطواقم.

ويوجد 18 حكماً ما بين حكم ساحة ومساعد في مباريات الجولة التي انطلقت أمس، وبلغ عدد الحكام الأجانب حتى نهاية الجولة الجارية 16 طاقماً أجنبياً.

ويتقاضى حكم الساحة الأجنبي على المباراة مبلغ 3 آلاف دولار "11.250 ريال"، والحكم المساعد 2900 دولار "10.875 ريال"، إضافة إلى تذاكر درجة رجال الأعمال، وسكن لمدة يومين في فندق 4 نجوم.

من جهة اخرى أكملت لجنة تطوير كرة القدم، التي تم إقرارها أخيراً من قبل تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وضع التصورات الخاصة بإعداد الخطة الإستراتيجية التطويرية والخطة التنفيذية، بالإضافة إلى برامج المبادرات التي من شأنها تطوير رياضة كرة القدم ورفع مستواها نحو مرتبة تليق بالمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة.