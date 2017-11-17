الأخضر يواجه اليوفي قبل المونديال

الدمام ـ أحمد الداود | Friday, 17 November 2017 - 00:00 am

تقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مباراة أمام فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الأشهر المقبلة، وقبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك في حفل توديع فؤاد أنور قائد المنتخب السابق.

من جهته، أشار فؤاد أنور، القائد الأسبق للمنتخب السعودي الأول لكرة لقدم، إلى أنه قرر أن يكون حفل اعتزاله الذي ستتكفل به الهيئة العامة للرياضة، بمشاركة لاعبي المنتخب السعودي الأول، وقال في تصريح إلى "الرياضية": "مثل هذه الأمور تحتاج إلى وقت وخطابات وتحديد مواعيد، والجميع يعلم أن الأندية العالمية مرتبطة بمنافسات، وأيضاً الأندية السعودية مرتبطة بدوري ومنافسات لها والمنتخب، لذلك تحتاج إلى تنسيق كبير ووقت".

وأضاف: "ما يسعدني أن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مهتم بنفسه بالموضوع، وأنا وزملائي نشكره على الالتفاتة الجميلة للكرة السعودية وخاصة للاعبين القدامى، ونحن نتطلع لمستقبل أجمل بوجوده، فالرجل بدأ يلتفت التفاتة قوية للرياضة، وأنا أقول ذلك لأنني جلست معه شخصياً وهو رجل لا يفرض على الشخص ما يريده، ويمنحك الحرية".