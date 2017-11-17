فتح باب الطعون في الشباب

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 17 November 2017 - 00:00 am

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية فتح باب الطعون على القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب، وقائمة الناخبين الذين يحق لهم الحضور والتصويت خلال الجمعية العمومية للنادي لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الجمعة، وذلك بعد إغلاق باب الترشيحات على القائمة الوحيدة المكونة من: أحمد العقيل "رئيساً"، وعضوية كل من: ناصر السبيعي، خالد آل ثنيان، تركي الفرج، عامر القريني، طارق اليوسف، عبد الملك الثميري، طارق النوفل، أحمد البريكي. وسيتم وضع قائمة أسماء الناخبين الذين يحق لهم الحضور والتصويت خلال الجمعية بلوحة الإعلانات في النادي.