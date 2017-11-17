منتخب المبارزة ينطلق في كأس العالم
الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Friday, 17 November 2017 - 00:00 am
يبدأ اليوم الجمعة المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته منافسات كأس العالم " عمومي " للمبارزة في مدينة ميلانو الإيطالية بمشاركة 269 لاعبا من 28 دولة.
ويمثّل المنتخب السعودي كل من أحمد آل حسين وفيصل حازم ووليد المولد وجواد الداوود وحسن الأصمخ وسلطان العميري، إضافة إلى الجهاز الإداري بقيادة فريد الدحيم مدير المنتخبات والجهاز الفني بقيادة السعودي فؤاد الناصر، وتستمر منافسات البطولة حتى العشرين من نوفمبر الجاري.