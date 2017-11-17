لا ترضوا بغير التفوق والمراكز الأولى

عرعر ـ واس | Friday, 17 November 2017 - 00:00 am

كرم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية منتخب تعليـم الحــدود الشمالية الحاصل على المركز الأول في المهرجان الثاني للرياضة المدرسية للصغار، التي أقيمت منافساتها مؤخراً في محافظة المجمعة، بحضور عبدالرحمن القريشي مدير عام التعليم في المنطقة وأعضاء البعثة المشاركة.

وحث أمير منطقة الحدود الشمالية الطلاب على إكمال مسيرتهم العلمية والعمليـة والمواصلــة فــي تنمية مهاراتـهــم والبـحث عن اكتساب الخبرات والعمــل بـكل جـد واجتهاد مبيناً أنهم عماد الوطن ولبنة عطائه وإنجازاته .

وخاطب الأمير فيصل بن خالد الطلاب قائلاً:" أريد منكم كأبناء لمنطقة الحدود الشمالية أن لا ترضوا بغير التفوق وتحقيق المراكز الأولى والمتقدمة في كافة المجالات .. وأنتم يابراعمنا تقدمون نموذجاً للجميع " .