ذهب العرب بين تونس ومصر

جدة ـ فهد البطاح | Friday, 17 November 2017 - 00:00 am

تختتم اليوم الجمعة منافسات البطولة العربية التاسعة لمنتخبات الناشئين (مواليد ٢٠٠٠م) المقامة منافساتها في جدة بحضور تركي الخليوي رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد ومحمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد وعدد من رؤساء الاتحادات العربية بإقامة ثلاث مباريات.

ويلتقي منتخبا تونس ومصر في نهائي البطولة عند تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، في صالة الهيئة العامة للرياضة في جدة وسيسبقها لقاء السعودية مع عمان لتحديد المركزين الثالث والرابع عند تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، فيما سيكون اللقاء الأول عند تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بين منتخبي العراق والمغرب لتحديد المركزين الخامس والسادس.

وعلى هامش البطولة عقد الاتحاد العربي اجتماعاً مع الوفود العربية المشاركة برئاسة تركي الخليوي قبل أن يلتقي محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي مع العدلي الحنفي رئيس الجامعة الملكية المغربية ومحمد أكنون ويزيد سعادي بحضور خالد الرشيد مدير البطولة .