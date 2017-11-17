تقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مباراة أمام فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الأشهر المقبلة، وقبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك في حفل توديع فؤاد أنور قائد المنتخب السابق.من جهته، أشار فؤاد أنور، القائد