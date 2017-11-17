الثنائي السعودي في النهائي الآسيوي
الدمام ـ حسام النصر | Friday, 17 November 2017 - 00:00 am
تــأهــل ثـنـائي المنتخب السعـودي للـتـنس قـاسم العبيدان وعبدالعزيز الراجح للمباراة النهائية في "الزوجي" بعد فوزهما على زميليهما عبداللطيف المبرزي ومحـمد الجــزيـــري ضــــــمـــن منافسات بـطـولـة الرياض الآسيوية الأولى للتنس تحت 14 عاما.
ويواجه العبيدان و الراجح كلاً من العماني منير الرواحي والكويتي محمد القطان على ذهب بطولة منافسات الزوجي .
وفـي منـــافسات الفردي تأهل اللاعب السعودي قاسم العبيدان للدور نصف النهائي بعد فوزه على اللاعب الهندي انشومان ، وسيواجه العماني منير الرواحي كما تأهل لنصف النهائي السعودي عبدالعزيز الراجح بعد تغلبه على اللاعب فهد العتيبي وسيواجه الكويتي محمد القطان.