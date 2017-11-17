الهلال يثمن دعم الأندية السعودية في النهائي الآسيوي

الرياض- الرياضية | Friday, 17 November 2017 - 21:11 pm

ثمنت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، الدعم الذي وجدته من الأندية السعودية في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، أمام أوراوا الياباني غداً السبت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.





وكتب الهلال عبر موقعه الرسمي في "تويتر"،: ثمّنت إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد مبادرة الأندية السعودية التي دعمت الهلال، ووقفتها من خلال المشاركة بتسيير حافلات وتوجيه روابط الأندية لحضور ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، متمنيًا التوفيق للأندية، ولرياضتنا في قادم الأيام؛ لمواصلة مسيرة الإنجازات، ورفع علم المملكة العربية السعودية عاليًا في جميع المحافل الدولية".



وكانت أندية دوري المحترفين السعودي قد أعلنت منذ وقت سابق دعمها الكامل لممثل الوطن الوحيد الهلال وهي أندية: الاتحاد، الباطن، أحد، الفيصلي، الشباب، الرائد، التعاون.