الهلال يبدأ الدفاع عن اللقب في أبها

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 18 November 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم السبت منافسات الدوري السعودي للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة في نسخته الـ 36 حيث تقام 6 مباريات ضمن الجولة الأولى للبطولة.

ويحل فريق الهلال، حامل اللقب، ضيفا على أبها في أبها، والنصر ضيفا على الاتفاق في الدمام، والشباب ضيفا على هجر في الأحساء، والاتحاد ضيفا على الفتح في الأحساء، والأهلي ضيفا على الرائد في بريدة والوحدة ضيفا على القادسية في الخبر.

يذكر أن الهلال أكثر الفرق المشاركة تحقيقا للقب برصيد 10 ألقاب، يليه الأهلي بـ 9 ألقاب.