براعم الخويلدية أبطال الأثقال

الدمام ـ حسام النصر | Saturday, 18 November 2017 - 00:00 am

أحرز فريق الخويلدية لرفع الأثقال بطولة المملكة الأولى للبراعم والتي أقيمت في بيوت الشباب بمدينة الدمام بمشاركة عدد من الأندية والأكاديميات المتخصصة ومراكز التدريب في تأهيل الرباعين، وحل الطرف ثانيا والترجي ثالثاً.

وقسمت اللجنة الفنية للبطولة الرباعين إلى فئتين حسب المواليد لكل فئة، حيث حقق الرباع حسين الدحيلب ذهبية فئة مواليد 2004 إلى 2007 وحل علي الشيبة من الطرف ثانياً وعلي خليتيت من الترجي "المركز الثاني مكرر" وجواد الشاخوري من الخويلدية ثالثاً.

وفي فئة مواليد 2002ـ 2003 حل أحمد الحايك من الطرف أولاً ومحسن آل إسماعيل من الترجي ثانياً وعلي الراشد من الخويلدية ثالثاً، وقدم الاتحاد السعودي لرفع الأثقال جوائز مالية وعينية لأصحاب المراكز الأولى.