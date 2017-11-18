الاتحاد يتصدر ممتاز الناشئين

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 18 November 2017 - 00:00 am

تصدر فريق الاتحاد للناشئين لكرة القدم الدوري الممتاز للناشئين بعد جولته الأولى التي جرت مبارياتها أمس الجمعة وذلك بعد فوزه على الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقد أسفرت نتائج مباريات أمس عن فوز الهلال على القادسية 2ـ0 والفتح على هجر بالنتيجة ذاتها والأهلي على الرائد 1ـ0 فيما تعادل الشباب والاتفاق 1ـ1.

وبهذه النتائج يتصدر الاتحاد الترتيب بفارق النقاط عن الهلال والفتح اللذين حلا ثانيا وثالثا بفارق الأهداف عن الأهلي الذي حل رابعا ولكل منهما ثلاث نقاط ثم الشباب والاتفاق ولكل منهما نقطة.

وتختتم اليوم السبت الجولة الأولى من البطولة بمباراة النصر والروضة في الأحساء.