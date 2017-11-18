الجبلين والجيل يحتفظان بالقمة

أبها ـ حسن ذيبان | Saturday, 18 November 2017 - 00:00 am

احتفظ فريق الجبلين الأول لكرة القدم بصدارة فرق المجموعة الأولى في الدوري السعودي للدرجة الثانية بعد فوزه أمس الجمعة على ضيفه الدرعية 5ـ1 ضمن مباريات الجولة الخامسة، ليرفع الجبلين رصيده للنقطة 12، وبقي الدرعية على 5 نقاط.

وأسفرت باقي مباريات المجموعة عن تعادل الرياض مع أبها 1ـ1 وتعادل الجبيل مع البدائع بالنتيجة ذاتها ليرتفع رصيد الرياض إلى 5 نقاط وأبها إلى 8 نقاط، والجبيل إلى 8 نقاط والبدائع إلى 5 نقاط.

كما حافظ الجيل على صدارته لفرق المجموعة الثانية بفوزه على الصقور 2ـ0 ليرفع الجيل رصيده للنقطة 11 ويبقي الصقور على 7 نقاط.

وأسفرت باقي مباريات المجموعة عن فوز الوشم على التقدم 3ـ1 ، والثقبة على وج بالنتيجة ذاتها والشرق على مضيفه الحجاز 1ـ0 فيما تم تأجيل مباراة المزاحمية والعين بسبب عدم حضور رجال الإسعاف. وبذلك يرتفع رصيد الوشم إلى 8 نقاط، ووج إلى 7 نقاط والشرق إلى 6 نقاط ويبقي التقدم على 8 نقاط والثقبة على نقطة واحدة، والحجاز على 4 نقاط.