تونس تحقق الذهب.. وقبضة الأخضر ثالثاً

جدة ـ الرياضية | Saturday, 18 November 2017 - 00:00 am

توج تركي الخليوي رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد المنتخب التونسي لكرة اليد للناشئين بكأس البطولة العربية الـ 9 لمنتخبات الناشئين لكرة اليد التي اختتمت أمس في صالة رعاية الشباب في جدة.

جاء ذلك عقب فوز تونس في المباراة النهائية على نظيرة المصري 23`ـ20 في مباراة قادها السعوديان حسين الكعيبي ومحمد ملائكة لتحصل تونس على اللقب الثالث في تاريخها.

وحل المنتخب السعودي في المركز الثالث وتوج لاعبوه بالميداليات البرونزية بعد فوزه على منتخب عمان 25ـ23 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وحصل السعودي مازن عجلان على جائزة أفضل لاعب في المباراة، واحتل المنتخب العماني المركز الرابع، وحل العراق خامساً بعد فوزه 25ـ14 على المغرب الذي حل سادساً.

وعقب نهاية المباراة الختامية أقيمت مراسم توزيع الجوائز والميداليات وكأس البطولة وتكريم عدد من أعضاء لجان الاتحاد العربي للعبة، حيث حصل التونسي أصيل النملي على جائزة أفضل حارس عربي والتونسي أنس سليمان على جائزة أفضل جناح أيمن، وحصل السعودي مرتضى أحمد على جائزة أفضل جناح أيسر وحاز المصري حسن عبدالمنعم جائزة أفضل ظهير أيمن والتونسي وائل بن نزار على جائزة أفضل لاعب دائرة والمصري حسن وليد على جائزة أفضل ظهير أيسر ، وحصل العماني سعيد الحسني على جائزة الهداف، كما تم تكريم الحكام المشاركين في البطولة وهم حسين الكعيبي ومحمد ملائكة وياسر عواد وأحمد اللواتي وسيف العباكي وهشام الدغيشي وعبدالله الهذلي وطارق بهاء ومحمد عادل وأكرم الزيات.