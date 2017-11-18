أبوعريش ثالث سباحي العرب

جدة ـ فهد البطاح | Saturday, 18 November 2017 - 00:00 am

توج يوسف بوعريش سباح المنتخب السعودي للسـبـاحة بالميــدالـيــة البرونزية لسباق 50 مترا فراشة لفئة 16ـ18 سنة في افتتاح المشاركة السعودية في البطولة العربية الثالثة عشرة للناشئين، والتي تسـتضيفـها العاصـمــة المصـرية "القاهرة" وتختتم بعد غد الاثنين.

ويشارك في البطولة 623 سـباحـاً يمثلـون منتخبات تونس، والجزائر، والســعوديـة، ومصــر، والأردن، والبحــــريــن، وعمـان، وليبيا، ولبنان، وجيبـوتي، والمغرب.

وتتواصل اليوم السبت منافسات البطولة بمشاركة سباحي المنتخب السعودي في 8 سباقات.