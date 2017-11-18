25 يوما تجهز ريشة الأخضر للدولية
الدمام ـ حسام النصر | Saturday, 18 November 2017 - 00:00 am
ينطلـق اليـوم السـبت المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي للريشة الطائرة والذي سيقام في ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض ويستمر حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل استعداداً للمشاركة في بطولة تركيا الدولية للريشة الطائرة التي تحتضنها مدينة أنقرة التركية .
ويشارك في المعسكر 6 لاعبين من النخبة وهم عبدالله الحارثي وعبدالعزيز العثمان ومعـاذ الغامـدي ونـواف الغامدي وعبدالرحمن أبو سبيحة ومعتز البخاري، تحت إشراف عمار عـوض مدرب المنتخب.
وتعتبـر هـذة المشـاركة الرابعة دولياً للمنتخبات السعودية للريشة الطائرة خلال الموسم الحالي 2017م.