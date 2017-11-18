تنطلق اليوم السبت منافسات الدوري السعودي للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة في نسخته الـ 36 حيث تقام 6 مباريات ضمن الجولة الأولى للبطولة.ويحل فريق الهلال، حامل اللقب، ضيفا على أبها في أبها، والنصر ضيفا على الاتفاق في الدمام، و