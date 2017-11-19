إغلاق 35 مقهى

نجران ـ واس | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة نجران، حملة شاملة على المقاهي المنتشرة في المدينة، بهدف التأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية.

وأوضح المهندس هادي آل قريع، مدير إدارة الرقابة الشاملة، أن الحملة أسفرت عن إغلاق 35 مقهى مخالفاً للاشتراطات الصحية المتمثلة في عدم الالتزام بالزي الرسمي، وتدني مستوى النظافة العامة، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية، وعدم وجود رخص فتح محل.

وأكد المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل، أن الجولات الرقابية تأتي ضمن برامج العمل المعتمدة لأعمال الرقابة الصحية على المحلات الخاصة بالأغذية، حفاظاً على سلامة المستهلك.