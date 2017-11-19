“جبل علي” سيقودنا إلى هزيمة الاتحاد

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

بيّن المغربي محمد فوزير، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، أنهم في أفضل جاهزية لمواصلة الانتصارات في دوري المحترفين السعودي، بفضل الجرعات التدريبية التي حصلوا عليها في معسكرهم الخارجي في "جبل علي" الإماراتية، مشددا على أنهم سيثبتون ذلك في مباراة الاتحاد الخميس المقبل في الجولة 11 من دوري المحترفين، وقال لـ"الرياضية": "بلا شك أن الاتحاد فريق كبير وسنعد العدة لمواصلة مسيرك الانتصارات". وطالب فوزير والذي توجه ٦٣ ألف نصراوي بجائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والرائد، محبي الفريق بالالتفاف حول الفريق في هذا الوقت تحديداً، فنحن بحاجة لجميع النصراويين في الأيام المقبلة.