دفاع الأهلي طريقنا للفوز

بريدة ـ نايف البدراني | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

اعترف أحمد الحميد، اللاعب السابق في الفريق الأول لكرة القدم في نادي التعاون، بأن مباراة فريقه أمام الأهلي ستكون غاية في الصعوبة، بسبب اكتمال صفوف الفريق الأهلاوي، وسعيه لمواصلة الانتصارات للمنافسة على صدراة دوري المحترفين السعودي، وأضاف: "البرتغالي جوزيه جوميز مدرب التعاون مطالب إذا ما أراد كسب اللقاء عدم الاندفاع للأمام، وإقفال مناطق ملعبه بشكل منظم، وعدم ترك المساحات للاعبي الأهلي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال المساحات التي يتركها ظهيرا الجنب الأهلاوي في حال تقدمهما لمساندة الهجمة".