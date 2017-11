جميلة هوليود.. الأكثر أجرا والأصغر أوسكارا

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

على الرغم من أنها لم تتخط السابعة والعشرين من عمرها، إلا أن جينيفر شريدر لورنس، نجمة هولويد الشهيرة على الأرض وفي السماء باتت أغلى أجراً بين نظيراتها في السينما العالمية.

وولدت جينيفر في 15 أغسطس 1990. وعرفت بدورها في سلسلة ألعاب الجوع، وفازت بجائزة الأوسكار عن دورها في المعالجة بالسعادة لتصبح ثاني أصغر فائزة في فئة الدور الرئيسي. كما حجزت لنفسها موقعاً مهماً كممثلة شباك تذاكر ناجحة بعد مشاركتها في سلسلة رجال إكس.

ومنذ 2015 أصبحت جنيفر من أغلى الممثلات أجراً في العالم. ووصفت بأنها "أكثر ممثلة شابة موهوبة في أمريكا."

ووضعت مجلة تايم اسمها واحدة من أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم.

جاءت بداية جينفر لورنــس في مسلســـل الكوميديا The Bill Engvall Show من 2007 إلى 2009، وظهرت في أفلام مستلقة مثلThe Burning Plain في 2008 و Winter's Bone فـــي 2010، والأخيـر أكسبهـــا ترشيحــــاً لجائزة الأوسكار لأفضـــل ممثلـــة وجائـــزة جولــــدن جلـــوب وجائزة ستـــالايت وجائزة الروح المستقلة وجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل ممثلة.

عند عمر 20، كانت هي ثاني أصغر ممثلة تترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة. عند عمر 22، شاركت في فيلم الكوميديا والرومانسية Silver Linings Playbook، وحصلـــت بسببـه على جائــــــزة الأوسكــــار والجولدن جلوب جائزة ستـــالايت جائـــزة الـــروح المستقلة وجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل ممثلة، مما يجعلها أصغر شخص على الإطلاق يتم ترشيحه لاثنين من جوائز الأوسكار لأفضل ممثلة وثاني أصغر ممثلة تربح الجائزة.

لورنس معروفة أيضاً بدور ريفين داركهوم/ميستيك في فيلم 2011 X-Men: First Class، وستعود لنفس الدور في X-Men: Days of Future Past في 2014. حققت لورنس شهرة عالمية في 2012 عندما لعبت دور البطلة كاتنيس إيفردين في The Hunger games، وهو اقتباس لرواية الكاتبة سوزان كولنز والتي تحمل نفس الاسم. لدورها فيه كسبت مديح النقاد، وأصبح الفيلم أعلى أفلام الأكشن دخلاً.