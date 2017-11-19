عيد يعود إلى السينما بـ”خلاويص”

القاهرة ـ الرياضية | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

أعلن الكوميدي أحمد عيد، نجم السينما المصرية عن البدء في تصوير أحداث فيلمه الجديد "خلاويص"، والذي يخرجه المخرج خالد الحلفاوى.

ويصور عيد الفيلم بين مدينة الإنتاج الإعلامى وإحدى الشقق الشعبية فى مصر الجديدة.

فيلم "خلاويص" هو التعاون الثالث الذي يجمع أحمد عيد بالسيناريست لؤى السيد، بعد "رامي الاعتصامي" و"ياباني أصلي"، وثاني لقاء يجمعه مع فيصل عبد الصمد بعد فيلم "أنا مش معاهم".

يشار إلى أن آخر أعمال النجم أحمد عيد فى السينما كان فيلم "ياباني أصلي"، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم ندى موسى ومحمد ثروت وهشام إسماعيل واليابانية ساكي تسوكاموتو وإيمان السيد، ومحمد عبد المعطي، وعبد الرحيم حسن، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.