تارانتينو يقطع العلاقات مع واينستين

لوس أنجليس ـ الألمانية | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

يعتزم كوينتين تارانتينو، المخرج الأمريكي، إخراج فيلمه المقبل مع شركة سوني بيكتشرز للإنتاج السينمائي.

من المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم الجديد الذي يدور في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين في مدينة لوس أنجليس في العام المقبل، وفقاً لما ذكره موقع "ديدلاين" الإلكتروني، وهو ما أكده رئيس شركة سوني توم روثمان في رسالة بريد إلكتروني.

وقرر المخرج، الذي كانت أفلامه السابقة إما من إنتاج ميراماكس، التي أسسها بوب وهارفي واينستين، أو واينستين كومباني، قطع العلاقات مع هارفي واينستين في أعقاب فضيحة التحرش الجنسي المحيطة بقطب صناعة السينما.

وتردد أن تارانتينو، المعروف بأفلام "بالب فيكشن" و"إنجلوريوس باستيردس" و"دانجو أنتشيند"، يتفاوض مع ممثلين من بينهم توم كروز، وبراد بيت، ولوناردو دي كابريو للمشاركة في المشروع.