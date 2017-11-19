لاعبو ريال مدريد يرحبون بنيمار

ترجمة: حسن أبوزينب | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

سجل داني كيبلوس، لاعب نادي ريال مدريد، نفسه كآخر لاعب يشجع نيمار للانتقال إلى النادي الملكي.

وقد انضم كيبلوس الذي يلعب لمنتخب إسبانيا تحت عمر 21 عاما لسيرجيو راموس قائد ريال مدريد لحث المهاجم البرازيلي للاحتراف، مشيراً إلى أنه سيجد الأذرع المفتوحة في انتظاره إذا اتخذ القرار الشجاع وغادر باريس سان جرمان الفريق الباريسي، وهو الذي التحق به اللاعب خلال الصيف الماضي مقابل صفقة قياسية.

وأوضح كيبلوس أن ريال مدريد هو النادي الذي يضم كوكبة من أفضل اللعبة، وأن نيمار لن يكون استثناء من هذه القاعدة.

يذكر أن كيبلوس الذي لفت نظر زيدان حينما سجل هاتريك في شباك سلوفاكيا خلال مباراة الفريقين تحت سن 21 عاما.