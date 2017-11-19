خدروه.. وغادر بعد 25 دقيقة

ترجمة: حسن أبوزينب | Sunday, 19 November 2017 - 00:00 am

اتهم جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا وعلى رأسه المدرب جاريث ساوثجيت والطبيب بالمخاطرة بحياة لاعبي المنتخب. ودعم مورينيو اتهاماته مستدلاً بتعاملهم مع فيل جونز مدافع مانشستر يونايتد خلال المباراة الودية للمنتخب أمام نظيره الألماني الجمعة الماضية.

وقال مورينيو "إن الجهازين الفني و الطبي حقنا جونز بست حقن مخدرة لتخفيف آلام اللاعب المصاب في الفخذ حتى يشارك في المباراة، على الرغم من أنه لم يكن مؤهلاً وجاهزاً للعب بسبب الإصابة، وهو أمر لم يسمع به ولم يشاهده مطلقاً طوال مسيرته الكروية التي امتدت لسبعة عشر عاما".

وأضاف أن اللجوء إلى الحقن المخدرة تكون في المباريات الرسمية الدولية والمصيرية، ولكن حقن اللاعبين في المباريات الودية فهذا أمر يفوق الخيال.

وأوضح مورينيو قائلاً: "إنه كما كان متوقعاً فإن اللاعب غادر الملعب بعد 25 دقيقة بعد انتهاء تأثير المخدر وسوف يتغيب عن مباريات النادي المقبلة". مورينيو أشار إلى أن لاعبي الأندية الأخرى وبالأخص نادي توتنهام الذي قرر منع ثلاثة من لاعبيه وهم هاري كين، وديللي الي، وهاري وينكز، من المشاركة في وديات منتخب إنجلترا أمام ألمانيا والبرازيل من أجل الدوري.